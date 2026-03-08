Milani triumfon në derbin ndaj Interit dhe rihap garën për titull
Milani mori një fitore të rëndësishme 1-0 ndaj rivalit të qytetit Inter në ndeshjen e vlefshme për javën e 28-të të Serie A.
Golin e vetëm të takimit e realizoi mbrojtësi ekuadorian Pervis Estupinan në minutën e 35-të, duke i dhënë avantazhin dhe më pas fitoren skuadrës kuqezi në derbin e shumëpritur të Milanos.
Gjatë pjesës më të madhe të ndeshjes, Interi pati më shumë kontroll mbi lojën dhe krijoi disa mundësi për të barazuar, por nuk arriti t’i konkretizojë rastet e krijuara përballë portës kundërshtare.
Falë këtij suksesi, Milani ngjitet në kuotën e 60 pikëve dhe mban vendin e dytë në renditjen e kampionatit italian, duke vazhduar presionin në garën për titull.
Nga ana tjetër, Interi mbetet në krye të tabelës me 67 pikë, por humbja në derbin e qytetit i jep më shumë tension luftës për titull në javët e mbetura të sezonit.