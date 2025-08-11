Milani nuk ndalet në merkato, në mbrojtje kërkon edhe Gjimshitin

Milani nuk ndalet në merkato, në mbrojtje kërkon edhe Gjimshitin

Pas shitjes së Thiaw te Newcastle, Milani ka vepruar me shpejtësi për të forcuar qendrën e mbrojtjes. Lëvizja kryesore është transferimi i afërt i Koni De Winter nga Genoa, për një shumë rreth 20 milionë euro me bonuse të përfshira. Qendërmbrojtësi belg, i formuar te Juventus dhe tashmë me eksperiencë në Serie A, shihet si një zgjidhje e menjëhershme, por edhe afatgjatë falë moshës (23 vjeç) dhe potencialit të tij.
Megjithatë, sipas Tuttosport, De Winter nuk do të jetë i vetmi përforcim në prapavijë. Pas largimit të Thiaë dhe formës jo të qëndrueshme të Tomori, kuqezinjtë duan të kenë të paktën pesë qendërmbrojtës në dispozicion të Allegri-t. Për këtë arsye po shqyrtohen edhe pista të tjera, si Berat Djimsiti i Atalantës dhe Caleb Okoli i Leicester-it, ndërkohë që klubi monitoron edhe mundësi të tjera në tregun evropian.

MARKETING

Të ngjajshme

Chelsea e “shkatërron” Milanin, debuton Modriqi

Chelsea e “shkatërron” Milanin, debuton Modriqi

Crystal Palace befason të gjithë, fiton Superkupën e Anglisë ndaj Liverpoolit

Crystal Palace befason të gjithë, fiton Superkupën e Anglisë ndaj Liverpoolit

Shkëndija drejt Bakut për duelin me Karabahun në Çampions

Shkëndija drejt Bakut për duelin me Karabahun në Çampions

Lookman refuzon Arsenalin, sulmuesi kërkon vetëm Interin

Lookman refuzon Arsenalin, sulmuesi kërkon vetëm Interin

“A mund të na tregoni si vdiq?”, Salah kritikon UEFA-n për “Pelen palestinez”

“A mund të na tregoni si vdiq?”, Salah kritikon UEFA-n për “Pelen palestinez”

Ardon Jashari i lë të gjithë pa fjalë në debutimin te Milani, sidomos Allegrin

Ardon Jashari i lë të gjithë pa fjalë në debutimin te Milani, sidomos Allegrin