Milani ndryshon formatin e ofertës së Ardon Jasharit, tani Club Brugge mund të bindet

Milani po përgatit një ofertë të re dhe të përmirësuar për Club Brugge për Ardon Jasharin, duke rritur tarifën fikse në 35 milionë euro dhe duke ulur bonuset që lidhen me performancën.

Sipas La Gazzetta dello Sport, kjo është ende afërsisht e njëjta shifër e përgjithshme për investimin, por struktura e tij do të ndryshojë.

Kjo do të thotë që kur drejtori ekzekutiv Giorgio Furlani u tha drejtorëve belgë se oferta përfundimtare do të ishte 32.5 milionë euro plus bonuse, kjo nuk ishte krejtësisht e pasaktë.

Prandaj, do të zhvendoset në 35 milionë euro të garantuara, plus një shifër më të vogël për bonuse të lidhura me performancën e lojtarit dhe të ekipit gjatë kohës së tij në San Siro. Duke ndryshuar strukturën e ofertës, nëse jo shifrën totale, kjo mund të sjellë një rezultat të ndryshëm për Milanin. Club Brugge e kishte bërë të qartë se ishte i gatshëm ta linte Jasharin të shkonte vetëm nëse merrte 35 milionë euro paraprakisht. Me këtë ndryshim, Milani është i bindur se mund ta arrijë marrëveshjen dhe t’i japë Max Allegrit mesfushën e tij të ripërtërirë plotësisht me Samuele Ricci, Jashari dhe Luka Modric.

