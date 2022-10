Milani me 10 lojtarë dorëzohet para Chelsea-t, PSG “ngec” sërish ndaj Benfikës

Nisi si mos më keq dhe ashtu përfundoi për Milanin sfida me Chelsea-n, më “San Siro”. Një përballje që nuk të lejon të bësh ndonjë analizë të thellë, për faktin se penalltia e shoqëruar me kartonin e kuq të Tomorit prishi ekuilibrat në rezultat dhe në forcat e skuadrave në fushë.

Jorginho nuk mund të gabonte nga pika e bardhe e penalltisë, ndërsa goli i dytë i shënuar nga Aubameyang në minutë e 34-t vulosi kapitullimin e Milanit.

Pesë ndërrime bëri trajneri i Chelsea-t, Graham Potter, por nuk e ka të arsyeshme të aktivizonte qoftë për disa minuta Armando Brojën, që vinte në këtë përballje të Championsit me entuziazmin e golit të parë të shënuar në Premier League.

Në takimet e tjera të mbrëmjes spikat barazimi 1-1 i Shakhtar Donetskut përballë Realit në Varshavë. Skuadra ukarainase ishte shumë pranë fitores falë golit të Zubkov në fillim të pjesës së dytë, por Rudiger në minutën e pestë shtesë i hoqi kënaqësinë e suksesit.

PSG-së nuk i mjafto goli i Mbapessë me penallti përballë Benfikës, pasi po me 11-metërsh barazoi Joao Mario. Me të njëjtin rezultat 1-1 u mbyllën edhe Dortmund – Sevilla dhe Dinamo Zagreb – Salzburg, ndërsa Leipzigu fitoi 0-2 ndaj Celtic Glasgow-t me golat e Werner dhe Forsberg.