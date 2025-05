Milani kthehet fuqishëm te Igli Tare, javën e ardhshme merret vendimi përfundimtar

Milani është rikthyer me një bindje të fortë për Igli Taren për rolin e drejtorit sportiv të ardhshëm. Pas kontakteve të javëve të fundit, shqiptari është përsëri emri i nxehtë për kursin e ri të kuqezinjve.

Në takimin në Romë ditët e fundit dhe në samitet e fundit, palët janë afruar në një mënyrë të rëndësishme: Tare ka bindur Xhorxho Furlanin, CEO-n e Milanit dhe përgjegjës për zgjedhjen, aq sa është planifikuar një samit për fillimin e javës së ardhshme që mund të jetë vendimtar për tymin e bardhë të shumëpritur.

MARKETING

Diskutimet e ditëve të fundit, kanë qenë të frytshme për të dyja palët. Megjithatë, përpara marrëveshjes dhe nënshkrimeve, do të nevojitet një takim përfundimtar. Shkurt, Milani duket se është i vendosur t’ia japë Tares çelësat për rindërtimin e projektit teknik pas vështirësive të këtij sezoni, me një punë në horizont që pritet të bëhet në një ekip që e ndërton atë në harmoni me anët financiare dhe të vëzhgimit.

Lidhur me kërkimin për drejtorin sportiv të ardhshëm, fjalët e fundit për këtë çështje nga vetë Furlani ishin këto: “Disa ditë më parë kisha komentuar tashmë për këtë çështje, duke thënë se ende nuk ishte marrë asnjë vendim. Sot jemi në një pikë të ngjashme: nuk ka asgjë të re, nuk ka zgjedhje. Jemi të përqendruar në zgjedhjen e dikujt që do të bëjë mirë për Milanin, personin e duhur dhe rolet e duhura. Identiteti? Dikush që do të na bëjë të fitojmë”.

MARKETING