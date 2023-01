Milani e humb fitoren në minutat e fundit, vetëm barazim me Romën

Ka përfunduar derbin italian. Milani dhe Roma janë ndarë baras, pasi ndeshja u mbyll 2:2.

Në ‘San Siro’ u zhvillua një ndeshje e mirë, por e dominuar nga Milani.

Ata krijuan rastet e tyre me Olivier Giroud dhe Rafael Leao, por nuk arritën të realizojnë. Po rridhte minuta e 30’ kur pas një tollovie në zonën e Romës shënoi Milani. Ishte Pierre Kalulu që shfrytëzoi mundësinë dhe i dha epërsinë kampionit italian. Në anën tjetër romakët nuk ishin të rrezikshëm për ‘Rossoneri’.

Pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor të kampionit në fuqi. Edhe pjesa e dytë ishte në anë të Milanit.

Pas një kundërsulmi ishte Tommaso Pobega që shëno dhe dyfishoi epërsinë.

Roma më pas nuk u dorëzuan dhe arritën të barazjnë rezultatin

Fillimisht në minutën e 87’ pas një rivënie nga këndi realizoi Roger Ibanez.

Kurse në minutat shtesë ishte Tammy Abraham që e çoi rezultatin në 2:2.

Pas këtij barazimi Milani bie në pozitën e tretë me 37 pikë gjithsej.

Kurse, Roma pozicionohen në vendin e gjashtë me 31 pikë.