Milani dhe Interi arrijnë marrëveshje për blerjen e San Siros

Milani dhe Interi arrijnë marrëveshje për blerjen e San Siros

Giuseppe Sala, kryetari i bashkisë së Milanos, konfirmon se ekziston një marrëveshje për shitjen e zonës së San Siros te Milani dhe Interi, por miratimi përfundimtar varet nga Këshilli i Qytetit.

Kryebashkiaku i Milanos, Beppe Sala, konfirmoi të martën se Milani dhe Interi kanë rënë dakord të blejnë zonën e San Siros, përfshirë stadiumin Giuseppe Meazza.

“Gjithçka është në rregull. Të mërkurën, duhet të shkojmë në këshill me rezolutën për shitjen e San Siros sepse, në fakt, kemi arritur një marrëveshje me klubet”, ka thënë fillimisht Sala për RTL 102.5.

“Stadiumi [i ri] duhet të jetë gati deri në vitin 2031 sepse UEFA po na thotë se nuk do ta marrin në konsideratë Milanon për Kampionatin Evropian 2032 nëse San Siro mbetet”.

MARKETING

Të ngjajshme

Të mërkurën shorti për 1/8 e finales së Kupës së Maqedonisë

Të mërkurën shorti për 1/8 e finales së Kupës së Maqedonisë

Rikthehet Liga e Kampionëve, këto janë ndeshjet e para që do të zhvillohen

Rikthehet Liga e Kampionëve, këto janë ndeshjet e para që do të zhvillohen

Federata serbe e përmend ndeshjen e vitit 2014 ndaj Shqipërisë si një nga arsyet e vendimit për ndryshim stadiumi

Federata serbe e përmend ndeshjen e vitit 2014 ndaj Shqipërisë si një nga arsyet e vendimit për ndryshim stadiumi

“Buzëqesh” Alonso, dy yjet e Realit lënë pas lëndimet

“Buzëqesh” Alonso, dy yjet e Realit lënë pas lëndimet

Shaqiri e Nivokazi në formacionin e javës të Superligës së Zvicrës

Shaqiri e Nivokazi në formacionin e javës të Superligës së Zvicrës

Nesër Bashkimi pret Sileksin në Kumanovë

Nesër Bashkimi pret Sileksin në Kumanovë