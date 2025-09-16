Milani dhe Interi arrijnë marrëveshje për blerjen e San Siros
Giuseppe Sala, kryetari i bashkisë së Milanos, konfirmon se ekziston një marrëveshje për shitjen e zonës së San Siros te Milani dhe Interi, por miratimi përfundimtar varet nga Këshilli i Qytetit.
Kryebashkiaku i Milanos, Beppe Sala, konfirmoi të martën se Milani dhe Interi kanë rënë dakord të blejnë zonën e San Siros, përfshirë stadiumin Giuseppe Meazza.
“Gjithçka është në rregull. Të mërkurën, duhet të shkojmë në këshill me rezolutën për shitjen e San Siros sepse, në fakt, kemi arritur një marrëveshje me klubet”, ka thënë fillimisht Sala për RTL 102.5.
“Stadiumi [i ri] duhet të jetë gati deri në vitin 2031 sepse UEFA po na thotë se nuk do ta marrin në konsideratë Milanon për Kampionatin Evropian 2032 nëse San Siro mbetet”.