Milan dhe Manchester City, në një shkëmbim spektakolar: Leao për Ruben Dias?
Milani mund të përfshihet në një prej operacioneve më të bujshme të kësaj vere, me Manchester Cityn. Sipas “Sport Mediaset”, agjenti i njohur Jorge Mendes po tenton të ndërmjetësojë një marrëveshje shkëmbimi mes dy klubeve.
Ideja që po shqyrtohet është që Rafael Leao të transferohet te Manchester City, ndërsa në drejtim të Milanit do të kalonte mbrojtësi Ruben Dias, së bashku me një shumë parash nga klubi italian.
E ardhmja e Leaos ka qenë prej kohësh një çështje e hapur te Milani. Sulmuesi portugez ka kontratë me “Rossonerët” deri në vitin 2028, ndërsa deri tani nuk është konkretizuar ndonjë ofertë që t’i afrohet kërkesës së Milanit prej rreth 50 milionë eurosh, plus bonuse.
Në këtë situatë, Jorge Mendes mund të luajë një rol kyç. Agjenti portugez ka qenë mjaft aktiv në merkaton e Milanit gjatë kësaj vere dhe është përfshirë në disa operacione të klubit, mes tyre edhe në afrimin e trajnerit Ruben Amorim, Goncalo Ramosit nga Paris Saint-Germain dhe së fundmi Diego Moreiras nga Strasbourg.
Mendes raportohet se ka kaluar disa orë në selinë e Milanit, “Casa Milan”, ku një prej temave të diskutimit mund të ketë qenë pikërisht një marrëveshje e mundshme me Manchester Cityn.
Sipas skenarit të raportuar, Leao do të transferohej në Premier League, ndërsa Milani do të siguronte shërbimet e Ruben Dias dhe një shumë shtesë parash.
Mbrojtësi portugez, i cili mbushi 29 vjeç në maj, do të ishte një përforcim i rëndësishëm për repartin defensiv të Milanit. Klubi italian tashmë ka afruar Mario Gilan nga Lazio, por synon ta forcojë edhe më tej mbrojtjen me lojtarë që përshtaten me idetë e Amorimit.
Megjithatë, marrëveshja mbetet larg të qenit e realizuar. Dias është përmendur gjithashtu si objektiv i mundshëm i Real Madridit gjatë kësaj vere, ndërsa Manchester City nuk ka dhënë sinjale të qarta se është i gatshëm të ndahet me qendërmbrojtësin.
Dias iu bashkua Cityt në vitin 2020 nga Benfica për rreth 71.6 milionë euro dhe ka kontratë me kampionët anglezë deri në qershor të vitit 2029.