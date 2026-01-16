Mike Maignan – portieri më efektiv në Serie A: shifrat flasin vetë…
Statistikat e kurorëzojnë Mike Maignan si portierin më efektiv në Serie A.
Siç theksohet nga Opta, me 16 gola të pësuar në njëzet ndeshje lige kundrejt 23.7 golave të pritur, portieri i Milanit ka parandaluar 7.7 gola që, në kushte normale, do të kishin përfunduar në portë.
Është një diferencë e madhe, që pasqyron pritje vendimtare, reflekse të jashtëzakonshme dhe një aftësi të vazhdueshme për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjeve.
Golat e pritur në portë të pësuar janë një metrikë që mat probabilitetin që një gjuajtje të bëhet gol bazuar në cilësinë e gjuajtjeve të marra në portë, pozicionin e gjuajtjes, fuqinë e saj, këndin dhe vendin ku drejtohet gjuajtja brenda portës.