Mike Maignan – portieri më efektiv në Serie A: shifrat flasin vetë…

Statistikat e kurorëzojnë Mike Maignan si portierin më efektiv në Serie A.

Siç theksohet nga Opta, me 16 gola të pësuar në njëzet ndeshje lige kundrejt 23.7 golave ​​të pritur, portieri i Milanit ka parandaluar 7.7 gola që, në kushte normale, do të kishin përfunduar në portë.

Është një diferencë e madhe, që pasqyron pritje vendimtare, reflekse të jashtëzakonshme dhe një aftësi të vazhdueshme për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjeve.

Golat e pritur në portë të pësuar janë një metrikë që mat probabilitetin që një gjuajtje të bëhet gol bazuar në cilësinë e gjuajtjeve të marra në portë, pozicionin e gjuajtjes, fuqinë e saj, këndin dhe vendin ku drejtohet gjuajtja brenda portës.

