Mijëra vende të parkimit publik rrezikohen të hiqen, ja në cilin qytet do të zbatohet
Ndërsa banorët e qyteteve të mëdha përballen çdo ditë me vështirësi për shkak të mungesës së vendeve publike për parkim, po vjen një masë që pritet t’i kufizojë edhe më tej.
Gjetja e një vendi parkimi është një sfidë e përditshme për mijëra drejtues në qendrat urbane, pasi vendet publike janë të pakta dhe automjetet gjithnjë e më shumë, gjë që rrit dukshëm edhe shkeljet e rregullave.
Megjithatë, në Francë mijëra vende parkimi publike pritet të hiqen së shpejti për arsye sigurie. Konkretisht, shteti kërkon që të mbahet një distancë prej 5 metrash nga të dyja anët e çdo kalimi për këmbësorë, duke ndaluar parkimin e automjeteve aty.
Ligji që parashikon këtë masë nuk është i ri. Ai është miratuar në fund të vitit 2019, por shumica e komunave nuk e kanë zbatuar ende. Sipas afatit, ato duhet të jenë në përputhje me udhëzimin deri më 31 dhjetor 2026.
Qëllimi kryesor i masës është të përmirësohet dukshmëria e këmbësorëve, të reduktohen “pikat e verbëra” për shoferët dhe të ulet numri i aksidenteve pranë kalimeve për këmbësorë.
Sipas mediave franceze, në qytetin Amiens, për shembull, pritet të hiqen 3.325 vende parkimi, që përbëjnë rreth 7% të totalit të automjeteve të qytetit.
E njëjta rregull është në fuqi edhe në Shqipëri. Sipas nenit 38 të Kodit të Ri të Qarkullimit Rrugor (“Ndalesa dhe parkimi”), ndalohet ndalesa ose parkimi mbi kalimet për këmbësorë ose biçiklistë, si dhe në një distancë më pak se pesë metra nga to.
Për shkelësit parashikohet një gjobë prej 30 eurosh dhe heqja e lejes së drejtimit për 20 ditë, pasi kjo sjellje konsiderohet antisociale.