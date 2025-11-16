Mijëra njerëz mblidhen në protestat antiqeveritare në Izrael
Mijëra izraelitë janë mbledhur në Sheshin Habima në Tel Aviv, duke kërkuar një hetim zyrtar për ngjarjet e 7 tetorit të vitit 2023, raporton Anadolu.
Demonstruesit protestuan kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe qeverisë izraelite për refuzimin e formimit të një komisioni të pavarur hetimor.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet në Gaza ka vrarë të paktën 69 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe e ka kthyer enklavën në rrënoja.
Një marrëveshje armëpushimi midis Hamasit dhe Izraelit hyri në fuqi më 10 tetor. Faza e parë e armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.