Mijëra njerëz marshojnë në Venezuelë duke kërkuar lirimin e presidentit të kapur Maduro
Mijëra protestues marshuan në kryeqytetin e Venezuelës, Karakas, të mërkurën duke kërkuar lirimin e presidentit të kapur Nicolas Maduro pas sulmeve ajrore amerikane, transmeton Anadolu.
Marshimi u organizua nga Partia Socialiste e Bashkuar në pushtet e Venezuelës (PSUV) dhe tërhoqi turma të mëdha njerëzish që mbanin fotografi të Maduros dhe ish-presidentit Hugo Chavez, sipas “Venezuela News”.
Duke iu drejtuar tubimit, nënkryetari i PSUV-së për mobilizim, Nahum Fernandez shprehu mbështetje të plotë për qeverinë e udhëhequr nga presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez dhe bëri thirrje për unitet kombëtar.
“Uniteti nuk është çështje debati. Kushdo që komploton kundër unitetit po komploton kundër Venezuelës. Të gjithë duhet të kontribuojnë në këtë unitet”, i tha Fernandez turmës.
Ai përsëriti kërkesat për lirimin e Maduros, duke shtuar se tubimi ishte protestë dhe jo festë. “Ne duam që Maduro të lirohet dhe Cilia të kthehet. Ne kërkojmë që të dy të kthehen në vend”, tha Fernandez duke iu referuar zonjës së parë, Cilia Flores.
Në anën tjetër, dhjetëra motoçiklistë formuan konvoje në rrugët kryesore të Karakasit, duke rrethuar zonat qendrore të kryeqytetit për të treguar mbështetje për Maduron.
Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i PSUV-së, Diosdado Cabello njoftoi se edhe edukatorët do të dalin në rrugë sot për të shënuar Ditën e Mësuesve. Gjatë një transmetimi televiziv, Cabello tha se venezuelasit kanë protestuar që nga dita e parë e asaj që ai e përshkroi si sulm ushtarak amerikan, duke kërkuar lirimin e udhëheqësve të tyre.
Ai shtoi se mësuesit do të marshojnë për të kërkuar lirinë e Maduros dhe kthimin e gruas së tij në vend.