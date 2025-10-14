Mijëra njerëz dalin në rrugët e Brukselit ndërsa greva kombëtare shkakton trazira të mëdha

Më shumë se 100 mijë protestues pritet të mblidhen në Bruksel sot ndërsa greva kombëtare e Belgjikës bllokoi pjesë të mëdha të kryeqytetit, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha në udhëtimin ajror dhe transportin publik, transmeton Anadolu.

Të gjitha fluturimet në nisje dhe të paktën gjysma e fluturimeve hyrëse në Aeroportin e Brukselit u anuluan për shkak të grevës, duke e lënë sallën e nisjeve zakonisht të mbushur me njerëz plotësisht të zbrazët, raportuan mediat lokale.

Rreth 48 mijë pasagjerë u prekën, përfshirë 33 mijë të planifikuar për t’u nisur dhe 15 mijë që duhej të mbërrinin. Vetëm fluturimet që transportonin rreth 17 mijë pasagjerë arritën të uleshin, sipas autoriteteve të aeroportit.

Kjo shënon herën e gjashtë këtë vit që Aeroporti i Brukselit është prekur nga greva industriale, duke prekur më shumë se 250 mijë pasagjerë në total.

Protesta shkaktoi ndërprerje të gjera në transportin publik. Vetëm një numër i kufizuar linjash metroje, tramvaji dhe autobusësh operuan në Bruksel gjatë mëngjesit ndërsa rrjetet De Lijn dhe TEC në Flandër dhe Wallonia u përballën me ndërprerje të rënda.

Në Wallonia, rreth 64 për qind e rrugëve të planifikuara u mbyllën. Disa tunele në Brukselin qendror, përfshirë Annie Cordy, Botanique dhe Rogier, u mbyllën përkohësisht për shkak të një zjarri të vogël, duke përkeqësuar më tej trafikun.

Shkollat ​​gjithashtu pritej të prekeshin rëndë pasi shumë mësimdhënës iu bashkuan grevës. Sindikatat thirrën protestën mbarëkombëtare për të denoncuar masat shtrënguese të qeverisë, politikat e pagave dhe presionet e kostos së jetesës.

