Microsoft prezantoi ekranin Xbox-PC

Microsoft po vazhdon me përmirësime agresive në aplikacionin Xbox për PC, por duket se aksidentalisht ka zbuluar një funksion që pak kush e priste. Së fundmi, është zbuluar “Project Kennan” – një partneritet mes Microsoft dhe ASUS për zhvillimin e një konsole të dorës për video-lojëra.

Ky pajisje është e para në kuadër të një programi të ri Xbox, i cili përfshin partnerë tradicionalisht të lidhur me Windows, me qëllim formësimin e së ardhmes së harduerit të lojërave në këtë platformë. Të gjithë ata që kanë përdorur pajisje si Lenovo Legion Go ose ASUS ROG Ally e dinë se Windows thjesht nuk është i përshtatur për një përdorim të tillë. Megjithatë, situata po ndryshon gradualisht, raporton Windows Central.

Microsoft tashmë ka shtuar opsione të reja në Xbox Game Bar, si modaliteti kompakt dhe mundësia e përdorimit të “tastierës në ekran” përmes kontrolluesit.

Megjithatë, informacionet më të fundit të rrjedhura sugjerojnë një hap edhe më të madh përpara. Mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një gabim të paqëllimshëm apo për një vizion të qartë të planeve të ardhshme të dizajnit.

Gjithashtu, ekziston mundësia që të jetë diçka edhe më e rëndësishme – një bashkëpunim i mundshëm mes Microsoft dhe Valve, i cili mund të sjellë dyqanin Steam në konsolat Xbox. Kjo mund të çojë në një situatë ku nuk do të ketë më dy versione të së njëjtës lojë, një për Windows dhe një për Xbox, por vetëm një – për Windows PC.

The Verge vuri re se Microsoft e hoqi me shpejtësi imazhin pasi gazetarët i kontaktuan për të pyetur mbi domethënien e tij, duke e bërë edhe më misterioze këtë veçori të mundshme të re. /Telegrafi/

