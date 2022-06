Microsoft do të kërkojë SSD për kompjuterët Windows 11?

SSD-të ofrojnë një sërë avantazhesh mbi HDD-të dhe këto përfitime së shpejti mund të bëhen një opsion i nevojshëm kur bëhet fjalë për Windows 11.

Ka zëra se Microsoft dëshiron të vendosë zyrtarisht kërkesa për pajisjet e ardhshme PC, të cilat vijnë me softuerin Windows 11, për të përdorur SSD-të si drejtuesin kryesor për nisjen.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë se nuk do të jeni në gjendje të blini një kompjuter me një hard disk nëse dëshironi hapësirë shtesë për ruajtje. Kjo thjesht do të thotë që HDD ndoshta nuk do të jetë disku në të cilin është instaluar sistemi operativ.

Në çdo rast, informacioni i përmendur duhet të merret me një dozë rezervë, sepse Microsoft ende nuk ka konfirmuar asgjë zyrtarisht.

Microsoft aktualisht nuk ka SSD të listuara në listën e kërkesave minimale kur bëhet fjalë për instalimin e një sistemi operativ. Përmendet vetëm 64 GB ose më shumë hapësirë ruajtëse e nevojshme për Windows 11. /Telegrafi/