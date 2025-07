Microsoft dhe OpenAI po hyjnë në një fazë të re “konflikti” mbi Inteligjencën Artificiale

Marrëdhënia midis Microsoft dhe OpenAI mund të bëhet edhe më e ndërlikuar së shpejti.

Ndërsa dy kompanitë vazhdojnë të negociojnë ndryshime në kontratë që do t’i lejonin OpenAI të ristrukturohej në një kompani fitimprurëse, OpenAI po përgatitet të publikojë një model gjuhe të hapur me Al, një veprim që mund të thellojë më tej dallimet midis partnerëve.

Sipas burimeve të njohura me planet, siç raportohet nga TheVerge, laboratori i Inteligjencës Artificiale i udhëhequr nga drejtori Sam Altman së shpejti do të prezantojë një model me burim të hapur, i cili do të jetë i disponueshëm që javën e ardhshme, përmes ofruesve të tjerë përveç OpenAI ose Microsoft Azure.

Ndryshe nga modelet e mëparshme të OpenAI që kishin një lloj të mbyllur, ky model i ri do të jetë i hapur.

Natyra e hapur e modelit të ri gjuhësor do të thotë që kompanitë dhe institucionet qeveritare do të jenë në gjendje ta përdorin modelin në mënyrë të pavarur, ngjashëm me mënyrën se si Microsoft dhe ofruesit e tjerë të cloud-it e zbatuan shpejt modelin R1 të DeepSeek në fillim të këtij viti.

Modeli i ri OpenAI pritet të jetë i disponueshëm në Azure, platformën Hugging Face dhe shërbime të tjera kryesore cloud.

Burimet e përshkruajnë atë si “të ngjashëm me modelin o3 mini”, me aftësitë e arsyetimit të përparuar që i kanë bërë modelet e reja OpenAI jashtëzakonisht të fuqishme.

Gjatë muajve të fundit, OpenAI ua ka prezantuar këtë model zhvilluesve dhe studiuesve dhe ka kërkuar në mënyrë aktive reagime nga komuniteti më i gjerë i Al.

Ndryshe, kjo është hera e parë që nga viti 2019 (kur u publikua GPT-2) që OpenAI ka publikuar një model me një lloj të hapur, dhe gjithashtu hera e parë që një model i tillë është shfaqur që kur OpenAI nënshkroi një marrëveshje ekskluzive për të përdorur infrastrukturën cloud të Microsoft në vitin 2023. /Telegrafi/

