Microsoft dhe Asus po zhvillojnë një Xbox – dy modele të fuqishme pritet të dalin këtë vit

Specifikat e ROG Xbox Ally X:

Procesori (CPU): AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 bërthama – Zen 5)

Memoria (RAM): 24 GB

Hapësira e ruajtjes (SSD): 1 TB

Bateria: 80 Wh

Specifikat e ROG Xbox Ally:

Procesori (CPU): AMD Ryzen Z2 A (4 bërthama – Zen 2)

Memoria (RAM): 16 GB

Hapësira e ruajtjes (SSD): 512 GB

Bateria: 60 Wh

Të dy modelet do të kenë ekran me rezolucion 1080p dhe ritëm rifreskimi prej 120 Hz, duke siguruar një përvojë të lëmuar dhe të qartë vizualisht. Gjithashtu, aplikacioni i Xbox-it do të jetë i optimizuar për këto pajisje, duke lejuar përdoruesit të kenë qasje të lehtë në video-lojërat e tyre të preferuara dhe shërbimet e tjera të Xbox.

ROG Xbox Ally X pritet të ketë një çmim rreth 800 dollarë, ndërsa ROG Xbox Ally do të jetë më i përballueshëm. Të dy modelet pritet të dalin në treg gjatë vitit 2025, megjithëse datat e sakta të lëshimit ende nuk janë konfirmuar.

Ky zhvillim tregon angazhimin e Microsoft për të ofruar mundësi të reja për lojtarët, duke i lejuar ata të luajnë lojërat e tyre të preferuara kudo që ndodhen, pa kompromentuar cilësinë e performancës. /Telegrafi/