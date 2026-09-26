Mickoski u takua me Gutereshin: U konfirmua bashkëpunimi i shkëlqyeshëm mes Kombeve dhe Maqedonisë
Kryeministri Hristian Mickoski, mbrëmë në selinë e organizatës botërore në Nju-Jork pati takim me sekretarin e përgjithshëm të KB-së, Antonio Guteresh.
Në takim, siç kumtoi zyra e Gutereshit, u cek bashkëpunimi i shkëlqyeshëm i afërt mes Kombeve të Bashkuara dhe Maqedonisë së Veriut.
Guteresh dhe Mickoski gjithashtu biseduan edhe për integrimet evropiane, bashkëpunimin rajonal dhe mbëshetjen e multilateralizmit.
Kryeministri i Maqedonisë, paraprakisht pati fjalim në debatin e përgjithshëm të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përjgithshme të Kombeve të Bashkuara.