Mickoski tregon se kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare!
Kryeministri Hristjan Mickoski ka deklaruar sot se zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të jenë në prill të vitit 2028 dhe mandati i tij si kryeministër përfundon më pak më shumë se një vit.
Ai tha se qëllimi i fushatës së VMRO-DPMNE-së është të dëgjojë nga qytetarët se çfarë mungon dhe të përmirësohet.
“Nuk mund të komentoj për opozitën në çdo deklaratë, ia lë pikëpamjeve të tyre, por është mirë për ne si parti politike të dalim para qytetarëve dhe të dëgjojmë se çfarë mungon në mënyrë që të përmirësojmë politikat tona në këtë periudhë të ndërmjetme, dhe gjithashtu të përfshijmë një pjesë të saj në programin për zgjedhjet e ardhshme, të cilat do të jenë në prill 2028.
Diku në fund të dhjetorit 2027, do të kemi zgjedhje për një qeveri teknike, kështu që do të thoja se mandati im si Kryeministër është pak më shumë se një vit e një muaj, dhe është logjike që unë, si Kryeministër dhe Qeveria, duam të dëgjojmë se ku jemi më pak të suksesshëm dhe të jemi më të suksesshëm nëse është e mundur në këtë periudhë, nëse jo në mandatin e ardhshëm, kështu që ky është qëllimi i këtij aktiviteti të informimit, ballë për ballë me qytetarët”, deklaroi Mickoski.
Ai theksoi se Qeveria e tij është e përgjegjshme dhe transparente, dhe se në dy deri në dy vjet e gjysmë të fundit ai dhe anëtarët e saj kanë qenë vazhdimisht në publik me deklarata dhe duke marrë pjesë në ngjarje publike.
OBRM-PDUKM njoftoi dje se po fillon aktivitete në terren me vizita në të gjitha vendbanimet për t’u takuar me qytetarët