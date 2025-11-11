Mickoski tregon se kur do të caktohen ushtrues detyre në Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupë dhe Mavrovë Rostushë
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski ka deklaruar sot se Qeveri do të caktojë ushtrues detyrë në katër komunat në të cilat nuk u arrit censusi për të zgjedhur kryetar të komunave.
Ai tha se këtë do të bëjnë sapo të marrin njoftim nga KSHZ për përfundim të procesit zgjedhor.
“Absolutisht që këtë do ta bëjmë, sipas ligjit. Që ta bëjmë këtë, duhet fillimisht të marrim njoftim nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, se zgjedhjet kanë përfunduar dhe se në ato 4 komuna zgjedhjet janë të pasuksesshme, dhe më pas qeveria do të emërojë”, deklaroi Mickoski.
Kujtojmë se censusi nuk është arritur në komunat Gostivar, Vrapçishtë, Qendër Zhupë dhe Mavrovë Rostushë.