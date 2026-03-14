Mickoski: Tragjedia në Koçan nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi

Mickoski: Tragjedia në Koçan nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi

Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se tragjedia nga zjarri Koçan, përveç kujdesit për lënduarit dhe mbështetjes për familjet, ka hapur edhe çështjen e përgjegjësisë.

Duke folur në “Konferencën ndërkombëtare për aspektet institucionale dhe klinike dhe zgjidhjet pas zjarrit Koçan”, ai theksoi se një shoqëri demokratike tragjeditë nuk duhet mbeten pa përgjigje dhe se qytetarët kanë drejtë ta dinë vërtetën.

Sipas Mickoskit, tragjedia ishte një dhimbje jo vetëm për Koçanin, por për gjithë vendin, pasi shumë jetë u humbën dhe shumë familje u prekën.

Ai tha se dita e aksidentit ishte një nga ditët vështira jetës tij dhe theksoi se institucionet duhet mbajnë përgjegjësi. Kryeministri shtoi se pret prokuroria dhe gjykatat japin përgjigje për përgjegjësit, duke theksuar se problemet lidhen edhe me dështime sistemike krijuara ndër vite.

