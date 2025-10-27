Mickoski: Të dielën të dalim masivisht në zgjedhje, qëndrimi në shtëpi është opsioni më i keq
Në raundin e parë koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE fitoi 33 kryetarë të komunave. Dy ndërkohë, midis raundit të parë dhe të dytë, kundër kandidtëve të kandidatëve tanë u tërhoqën, që do të thotë se tani janë 35 kryetarë të komunave dhe në raundin e dytë jami në 24 komuna të tjera. Të dielën do të vendoset se kush do të jetë kryetar komune në ato 24 komuna. Në gjashtë nga ato 26 komuna, ne jemi në vendin e dytë, me një tendencë dhe një shans të madh, sepse diferenca është shumë e vogël, për të qenë në vendin e parë, tha kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski, në mini-tubimin e sontëm në Probishtip si pjesë e fushatës zgjedhore nën sloganin “Zgjedhja e duhur! Njeriu juaj! Vendi juaj! Për të ardhmen tuaj!” për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të dielën më 2 nëntor.
Lideri i VMRO-DPMNE-së, Mickoski, shprehu bindjen e tij se koalicioni i udhëhequr nga VMRO-DPMNE, pas këtyre zgjedhjeve lokale do të ketë 59 kryetarë të komunave.
“Njëkohësisht, më lejoni t’ju informoj se në 58 komuna fituan listat e këshilltarëve të koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe kanë shumicë bindëse në Këshill. Kur kësaj i shtohet edhe rezultati në Qytetin e Shkupit, pra epërsia bindëse e kryetarit të ardhshëm të Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, 90 mijë kundër 30 mijë, afërsisht pak më shumë se 3 me 1, presim në raundin e dytë kky numër të arrijë 120, ndoshta 125 mijë vota. Dhe fitorja bindëse e listës së këshilltarëve të koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE për Qytetin e Shkupit, arrijmë në një numër fantastik prej 60 komunash, ku përfshihet edhe Qyteti i Shkupit, diçka që deri më tani nuk i ka ndodhur asnjë koalicioni politik në Maqedoninë e pavarur”, theksoi Mickoski.
Mickoski nga Probishtipi porositi dhe se më në fund, partia që ishte pjesë e të gjitha qeverive në Maqedoni për më shumë se 20 vjet, Bashkimi Demokratik për Integrim në këto ugjedhje lokale është mundur.
“Ne thamë në zgjedhjet parlamentare një vit e gjysmë më parë se i hoqëm nga pushteti dhe se do të vijë koha, kur në zgjedhjet lokale, ata do të munden. Dhe ata praktikisht janë mundur në këto zgjedhje lokale”, tha Mickoski.
Ai shtoi se në raundin e dytë, qytetarët kanë tre opsione, prej të cilëve i pari është të votohet për koalicionin të përfaqësuar nga VMRO-DPMNE, i cili është koalicioni fitues, ndërsa opsioni i dytë është ish-koalicioni qeveritar i udhëhequr nga LSDM, i cili është një opsion që na kthen pas në kohë dhe që e grabiti, poshtëroi dhe shiti Maqedoninë.
“Dhe opsioni i tretë, sipas meje, është më katastrofik të qëndrojmë në shtëpi dhe të mos dalim në zgjedhje dhe të lëmë dikë tjetër të vendosë në emrin tonë. Sepse nëse qëndrojmë në shtëpi dhe themi se është e lehtë për VMRO-DPMNE-në të fitojë dhe tani vota ime ka ardhur ose jam i zemëruar për këtë e atë, ose po tregoj një lloj sfide. Atëherë nuk po ndëshkoni askënd, askush nuk do ta kuptojë këtë. Atëherë po ndëshkoni veten, Probishtipin dhe Maqedoninë. Sepse po lejoni dikë tjetër të ndërtojë rrugën për katër vitet e ardhshme këtu në Probishtip, sepse ju qëndroni në shtëpi. Ata që dalin në zgjedhje, që votojnë, që ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike, dhe është gjithashtu një e drejtë demokratike të qëndroni në shtëpi, sigurisht. Por, nëse doni të ndërtoni të ardhmen dhe të hartoni rrugën së bashku, atëherë ne dalim dhe marrim pjesë në zgjedhje duke dhënë votën tonë për atë që mendojmë se është kandidati më i mirë”, thotë Mickoski.