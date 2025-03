Mickoski: Tani nuk mendoj për kandidat të përbashkët me LSDM-në për Koçanin

Për kryeministrin Hristijan Mickoski aktualisht është i papranueshëm propozimi i liderit të LSDM-së, Venko Filipçe, që të garojë me kandidat të përbashkët për kryetar të Komunës së Koçanit në zgjedhjet lokale, pas tragjedisë që e goditi këtë qytet.

“Unë nuk do të merresha me atë lloj politike, ende nuk janë shëruar plagët nga tragjedia e tmerrshme, dhe tani duhet të mendojmë për një kandidat të përbashkët për Koçanin. Kjo do të shkaktojë dhimbje shtesë për njerëzit që humbën të dashurit e tyre. Nuk kanë kaluar ende 40 ditë nga ajo ngjarje”, tha sot Mickoski gjatë një vizite në Novosellë.

Ai shtoi se është ende i gatshëm për takim të liderëve me Filipçen, por tha se deri më tani nuk ka marrë thirrje nga LSDM.

“Për një takim të liderëve, kjo është një temë shumë serioze për t’u diskutuar publikisht. Nëse e ndjen të nevojshme të më informosh dhe të më njohësh, jam gjithmonë këtu për tema serioze. Ua lë në dorën e tyre, jam i gatshëm të pranoj çdo emërim nëse ka tema serioze”, ka deklaruar ai.

