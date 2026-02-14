Mickoski takon Richard Grenell në Mynih, thekson partneritetin strategjik me SHBA-në

Mickoski takon Richard Grenell në Mynih, thekson partneritetin strategjik me SHBA-në

Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, ka njoftuar se gjatë pjesëmarrjes në Munich Security Conference është takuar me Richard Grenell, të dërguarin special për misione të posaçme të presidentit amerikan Donald Trump.

Sipas Mickoskit, takimi ka qenë produktiv dhe është karakterizuar nga një diskutim i hapur dhe konstruktiv mbi bashkëpunimin mes dy vendeve.

“Takim produktiv dhe diskutim i shkëlqyer me Richard Grenell, i dërguar special i presidentit Trump për misione të posaçme. Marrëdhëniet strategjike me SHBA-në janë themeli i stabilitetit dhe zhvillimit tonë ekonomik. SHBA-ja mbetet mbështetësi ynë më i madh dhe partneri ynë strategjik,” ka theksuar Mickoski.

Ai ka shtuar se në kohë sfidash globale, forcimi i partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thelbësor për sigurinë kombëtare dhe përparimin ekonomik të Maqedonia e Veriut.

MARKETING

Të ngjajshme

Kasami nga Saraji: VLEN-i do të jetë shtëpia e përbashkët e shqiptarëve

Kasami nga Saraji: VLEN-i do të jetë shtëpia e përbashkët e shqiptarëve

Të rinjtë palestinezë mbajnë gjallë kujtimet e shkatërrimit nga Izraeli në Gaza me makete

Të rinjtë palestinezë mbajnë gjallë kujtimet e shkatërrimit nga Izraeli në Gaza me makete

Nga Ukraina te Groenlanda, çfarë u diskutua sot në Mynih?

Nga Ukraina te Groenlanda, çfarë u diskutua sot në Mynih?

Britania: Lideri opozitar rus u vra me helm nga toksinat e bretkosës, Kremlini fajtor!

Britania: Lideri opozitar rus u vra me helm nga toksinat e bretkosës, Kremlini fajtor!

Paralajmëron Rutte: NATO mund të fitojë çdo luftë, edhe nëse Rusia vendos të sulmojë!

Paralajmëron Rutte: NATO mund të fitojë çdo luftë, edhe nëse Rusia vendos të sulmojë!

Presidenti Erdogan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Etiopinë javën e ardhshme për bisedime

Presidenti Erdogan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Etiopinë javën e ardhshme për bisedime