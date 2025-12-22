Mickoski takohet me Spiropalin: Biseduam për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve

Mickoski takohet me Spiropalin: Biseduam për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve

Kryeministri Hristijan Mickoski ka njoftuar se në Qeveri ka realizaur takim me ministren për Evropë dhe Punë të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali.
“Gjatë takimit biseduam për avancimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve, bashkëpunimin rajonal dhe përpjekjet e përbashkëta në drejtim të integrimit evropian. Theks i veçantë iu kushtua rëndësisë së marrëdhënieve të mira fqinjësore, stabilitetit dhe zhvillimit të rajonit.
Takimi u zhvillua në një frymë konstruktive dhe miqësore, me gatishmëri të ndërsjellë për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen’, ka shkruar Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Vetëm 2-3 persona kanë shfaqur pakënaqësi pas Kongresit, Abdylselami më ka kërkuar falje

Ahmeti: Vetëm 2-3 persona kanë shfaqur pakënaqësi pas Kongresit, Abdylselami më ka kërkuar falje

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Anita Topolova Isajlovska u zgjodh u.d. kryeprokurore

Anita Topolova Isajlovska u zgjodh u.d. kryeprokurore

E konfirmuar! Aggeler nuk do të jetë më ambasadore e SHBA-së në RMV

E konfirmuar! Aggeler nuk do të jetë më ambasadore e SHBA-së në RMV

Mesazhi sekret i Naim Murselit: E preku hundën për t’i dhënë shenjë Granit Plavës për ta kryer vrasjen

Mesazhi sekret i Naim Murselit: E preku hundën për t’i dhënë shenjë Granit Plavës për ta kryer vrasjen

Pas vrasjes makabre, Kushtrim Kokalla me Naim Murselin qëndruan në hotel

Pas vrasjes makabre, Kushtrim Kokalla me Naim Murselin qëndruan në hotel