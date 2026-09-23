Mickoski takohet me Kurtin: Diskutojnë bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë

Mickoski takohet me Kurtin: Diskutojnë bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka zhvilluar takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, ku kanë diskutuar për avancimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, bashkëpunimin rajonal dhe mundësitë e zhvillimit të dy vendeve.

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“Zhvillova takim me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurtin, ku diskutuam për avancimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, bashkëpunimin rajonal, si dhe sfidat dhe mundësitë e përbashkëta për zhvillimin e dy vendeve tona.

Vazhdojmë me dialog të hapur dhe konstruktiv, në drejtim të një rajoni stabil, të ndërlidhur dhe të prosperuar”, ka shkruar Mickoski.

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