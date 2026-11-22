Mickoski takohet me Edi Ramën: Diskutuam për avancimin e bashkëpunimit mes dy vendeve
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ka zhvilluar një takim kokë më kokë me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Përmes një statusi, Mickoski bëri të ditur se në takim është diskutuar për avancimin e bashkëpunimit bilateral, forcimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe thellimin e partneritetit mes dy vendeve.
“Realizova një takim kokë më kokë me kryetarin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, z. Edi Rama.
Biseduam për avancimin e bashkëpunimit bilateral, forcimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe thellimin e partneritetit mes dy vendeve.
Vazhdojmë të ndërtojmë marrëdhënie të bazuara në besim, respekt të ndërsjellë dhe interesa të përbashkëta”, ka shkruar Mickoski.