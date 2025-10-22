Mickoski: Takimi me Mbretin Çarls III është mirënjohje dhe nxitje që të vazhdojmë në rrugën e vlerave të përbashkëta, besimin dhe partneritetin

Mickoski: Takimi me Mbretin Çarls III është mirënjohje dhe nxitje që të vazhdojmë në rrugën e vlerave të përbashkëta, besimin dhe partneritetin

Në kuadër të qëndrimit në Londër, kryeministri Hristian Mickoski ka realizuar takim me madhërinë e tij Mbretin Çarls III.

Në profilin e tij në Facebook, Mickoski shkruan se takimi ishte i sinqertë dhe përmbajtjesor, dhe se u diskutua miqësia midis Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

“Gjatë qëndrimit tim në Londër, u takova me Lartësinë e Tij Mbretërore, Mbretin Charles III.

Në kuadër të Procesit të Berlinit të organizuar nga Kryeministri Keir Starmer, kam pasur disa takime që synojnë bashkëpunimin strategjik ekonomik dhe infrastrukturor me Mbretërinë e Bashkuar”, shkroi Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

Osmani: Arroganca e disave në VLEN po bëhet e gërditshme, AKI mbetet zëri i shqiptarëve

Osmani: Arroganca e disave në VLEN po bëhet e gërditshme, AKI mbetet zëri i shqiptarëve

Shkëndija nesër pret Shelburnin në Shkup

Shkëndija nesër pret Shelburnin në Shkup

Aksion i Policisë Financiare në Spitalin e Prilepit për dyshime mbi keqpërdorime

Aksion i Policisë Financiare në Spitalin e Prilepit për dyshime mbi keqpërdorime

Pesë persona janë lënduar në aksidentin rrugor në Shtip

Pesë persona janë lënduar në aksidentin rrugor në Shtip

LSDM me analizë kundër pretendimeve: VMRO-DPMNE me 52 mandate, ne me 21

LSDM me analizë kundër pretendimeve: VMRO-DPMNE me 52 mandate, ne me 21

Nënpresidenti amerikan takohet me kryeministrin izraelit për të diskutuar armëpushimin në Gaza

Nënpresidenti amerikan takohet me kryeministrin izraelit për të diskutuar armëpushimin në Gaza