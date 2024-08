Mickoski sot takohet me Arsovskën

Nga Qeveria njoftojnë se kryeministri Hristijan Mickoski me fillim nga ora 15:30, bashkë me ministrin e Vetëqeverisjes Lokale, Zllatko Perinski, do të takohet me kryetaren e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska.

MARKETING