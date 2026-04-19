Mickoski: Sipas FMN-së, vendi ynë në top 3 në Evropë për masat kundër krizës së çmimeve
Kryeministri Hristijan Mickoski ka prezantuar sot një pasqyrë të detajuar të situatës ekonomike në vend, duke theksuar se qeveria po menaxhon me sukses goditjet e çmimeve që vijnë nga tregjet globale. Sipas tij, fokusi kryesor mbetet te karburantet, pasi ato kanë ndikim të drejtpërdrejtë në çmimet e produkteve bazë për qytetarët.
Suksesi sipas raporteve të FMN-së
Kryeministri u ndal në të dhënat e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të publikuara vetëm pak ditë më parë, të cilat e rendisin Maqedoninë e Veriut në vendin e tretë në Evropë për nga vëllimi i masave të zbatuara si përqindje e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Mickoski theksoi se ky rezultat vërteton se qeveria ishte e përgatitur për krizën energjetike, ndryshe nga akuzat e opozitës të cilat i cilësoi si përpjekje për të manipuluar opinionin. Ai hodhi poshtë pretendimet se shteti do të falimentonte apo se do të kishte mungesë parash për pensione, duke i quajtur ato “gënjeshtra të vërtetuara”.
Ulja e re e çmimeve të naftës dhe benzinës
Duke folur për hapat konkretë, Mickoski njoftoi se politikat e TVSH-së dhe akcizës po përdoren si instrumente për të amortizuar shtrenjtimin në bursat botërore. Ai parashikoi se Komisioni Rregullator për Energjetikë do të marrë vendim për uljen e çmimeve mesatarisht me 1.5 denarë për litër. Kjo ulje vjen krahas marrëveshjes ekzistuese me kompaninë OKTA, e cila garanton që deri në fund të muajit prill, benzina të jetë më e lirë për 2 denarë, ndërsa nafta për 3 denarë për litër.
Krahasimi me rajonin dhe situata e inflacionit
Në fjalimin e tij, Kryeministri bëri një analizë krahasuese me vendet fqinje, duke vënë në dukje se ndërsa në Maqedoni çmimet lëvizin rreth 1.27 deri në 1.31 euro për litër, në vende si Greqia dhe Shqipëria ato i kalojnë 2 eurot. Edhe krahasuar me Serbinë, Kosovën, Bullgarinë dhe vendet e tjera të ish-Jugosllavisë, Maqedonia e Veriut mbetet bindshëm vendi me karburantin më të lirë.
Mickoski u kundërpërgjigj edhe ndaj kritikave për inflacionin, duke kujtuar se në vitin 2022 ai ishte në nivele dyshifrore, ndërsa tani ka zbritur në 4.9%. Ai shpjegoi se kjo shifër vjen për shkak të bazës së ulët krahasuese nga viti i kaluar, kur Pashkët dhe Ramazani kishin ndikuar në masa të ndryshme shportash sociale, por parashikoi stabilizim të plotë duke filluar nga muaji maj.
Vizioni për stabilitet
Në mbyllje, Kryeministri nënvizoi se kjo nuk është një politikë afatshkurtër për të shuar zjarret e momentit, por një qasje holistike. Sipas tij, qëllimi është forcimi i ekonomisë vendore dhe rritja e konkurrueshmërisë, duke reaguar pa eufori por me strategji të qartë dhe fakte, për të siguruar stabilitet dhe një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët.