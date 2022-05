Mickoski: Së pari garanci e pastaj bisedime për preambulën

VMRO-DPMNE nuk do të mbështesë çfarëdo lloj intervenimi në preambulën e Kushtetutës pa garanci të shkruara nga parlamenti bullgar, deklaroi Mickovski, duke e përsëritur qëndrimin e VMRO-DPMNE-së për përfshirjen e bullgarëve në Kushtetutë është e qartë. Mickovski nuk dëshiron t’i citojë deklaratat e presidentit Pendarovski për këtë çështje se cili është qëndrimi për garancitë e shkruara, por thotë se e tregon qëndrimin e VMRO-DPMNE-së.

“Nuk i citoj deklaratat e Pendarovskit, por vetëm do të them se qëndrimi i VMRO-DPMNE-së është i qartë: VMRO-DPMNE nuk mundet dhe nuk do të mbështesë, për çka kërkon 2/3 në Kuvend, asnjë ndërhyrje në preambulën e Kushtetutë , pa marrë garanci të qarta nga parlamenti bullgar se nga ai moment e deri në ditën kur do të jemi shtet anëtar i BE-së, të gjitha çështjet e hapura janë mbyllur dhe nuk do të ketë kërkesa shtesë nga pala bullgare. Vetëm atëherë mund të ulemi e të bisedojmë që të ndryshohet preambula dhe të përfshihet edhe pjesa e popullit bullgar që jeton në Maqedoni, sepse edhe me atë lloj regjistrimi rreth 750 qytetarë janë deklaruar se janë bullgarë, tha kryetari i VMRO- DPMNE-së, Kristian Mickovski në Prilep ku mori pjesë në hapjen e trajnimit me temë “Ngritja e kapaciteteve të bashkësive lokale” organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer, VMRO-DPMNE dhe qendra partiake hulumtuese dhe analitike “Ljubisha Georgievski”.