Mickoski: Qeverisja e kaluar e komplikoi procesin eurointegrues

Mickoski: Qeverisja e kaluar e komplikoi procesin eurointegrues

Kryeministri Hristijan Mickoski komentoi paralajmërimet për “non paper” nga eurokomisionerja Mart Kos, që lidhen me statusin e vendeve kandidate për BE, përfshirë edhe mundësinë e anëtarësimit pa të drejtë vote.

Ai tha se qeveria synon të punojë për anëtarësimin e plotë në BE, duke shtuar se procesi nuk do të jetë i lehtë për shkak të komplikuarve të qeverisë së kaluar.

“Do ta shohim së pari non paperin. Ka ide për integrim gradual dhe mekanizma mbrojtës, siç ndodhi me Poloninë që për 20 vjet nuk përdori fondet strukturore për bujqësi dhe filloi vetëm në vitin 2024. Së pari ta shqyrtojmë konceptin, pastaj do të vendosim qëndrimin tonë,” tha Mickoski.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) BDI: Klubi i të punësuarit në komunën e Çairit merr 60% të buxhetit të sportit

(VIDEO) BDI: Klubi i të punësuarit në komunën e Çairit merr 60% të buxhetit të sportit

Abdixhiku zyrtarisht ofron dorëheqjen e tij para Kuvendit të LDK-së

Abdixhiku zyrtarisht ofron dorëheqjen e tij para Kuvendit të LDK-së

Taravari: Stoillkoviqi përndjek shqiptarët përmes shërbimeve serbe

Taravari: Stoillkoviqi përndjek shqiptarët përmes shërbimeve serbe

Gjatë natës dhe nesër reshje të përkohshme të shiut, në zonat malore borë

Gjatë natës dhe nesër reshje të përkohshme të shiut, në zonat malore borë

Izraeli godet një ndërtesë banimi në Khan Younis, re të dendura tymi shihen mbi Gaza

Izraeli godet një ndërtesë banimi në Khan Younis, re të dendura tymi shihen mbi Gaza

Shtetet baltike bien dakord për një zonë “Shengen” të lëvizshmërisë ushtarake

Shtetet baltike bien dakord për një zonë “Shengen” të lëvizshmërisë ushtarake