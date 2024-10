Mickoski: Qeveria e LSDM-së dhe BDI-së personalisht mua, por edhe VMRO-në, na kanë përcjellë me dronë

Kryetari i Qeverisë së RMV-së, Hristijan Mickoski, në seancën e sotme për çështje të Kuvendit, theksoi se në kohën kur ishin në pushtet LSDM-ja dhe BDI-ja, ilegalisht e kanë përcjellë atë dhe VMRO-në me dronë, por ai u ka thënë se do të jetë përgjegjës për të gjitha ato lëvizjet teknike operative dhe prandaj është frika tani tek të njëjtët që ndoqën dhe urdhëruan.

“Zëri nuk ka mbërritur te ish-ministri i Punëve të Brendshme që është këtu, por prandaj mbi shtëpinë time fluturonin dronët, kur dola në terren në Prilep, dhe kjo është e gjitha në shënimet e shërbimeve që duhet të bëjnë inteligjencë dhe kundërzbulimit. Ata skautuan kryetarin e opozitës me drone operative dhe mjete teknike operacionale. A është normale kjo? Dhe tani janë të frikësuar dhe marrin informacion nga denoncuesit, për të gjitha se përgjegjësi duhet të ketë”, tha kryeministri duke iu përgjigjur pyetjes parlamentare të deputetit Venko Filipçe.

