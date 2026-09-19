Mickoski: Qendrat e të dhënave janë e ardhmja
Paralajmërimi për ndërtimin e një Data-Qendre Kombëtare në Maqedoninë e Veriut vazhdon të shkaktojë reagime nga partitë opozitare, ndërsa Qeveria mbetet në qëndrimin se projekti duhet të realizohet.
Sipas kryeministrit Hristijan Mickoski, tashmë po shqyrtohet një lokacion i mundshëm për ndërtimin e objektit. Paralelisht po zhvillohen bisedime me disa kompani që mund të përfshihen në financimin ose realizimin e projektit.
Emrat e kompanive të interesuara deri tani nuk janë bërë publikë. Megjithatë, në një intervistë për MIA-n nga Uashingtoni, Mickoski zbuloi se Qeveria po bisedon me gjithsej gjashtë kompani. Mes tyre është edhe “Rumble”, kompani e lidhur me Chris Pavlovskin.
Mickoski deklaroi se bisedimet me Pavlovskin dhe “Rumble” tashmë kanë filluar. Ai shtoi se kompania ndërkohë ka realizuar një blerje, duke marrë në pronësi një kompani në Gjermani. Sipas vlerësimit të përmendur nga kryeministri, bëhet fjalë për një grup kompanish me vlerë rreth pesë miliardë dollarë, i cili vazhdon të zgjerohet.
Përveç “Rumble”, Qeveria po zhvillon bisedime edhe me pesë kompani të tjera lidhur me Data-Qendrën Kombëtare. Hollësitë dhe emrat e tyre ende nuk janë publikuar.
Projekti është kritikuar nga partitë opozitare, veçanërisht për ndikimin e mundshëm të objektit ndaj mjedisit dhe mënyrën e funksionimit të tij. Mickoski i hodhi poshtë kritikat që lidhen me teknologjinë e ftohjes, duke theksuar se data-qendrat moderne mund të përdorin sisteme të ndryshme.
Sipas tij, ekzistojnë zgjidhje me ftohje përmes ajrit dhe me gaz ftohës. Duke iu përgjigjur vërejtjeve për zhurmën dhe përdorimin e ujit për ftohje, kryeministri kritikoi ashpër forcat politike që, sipas tij, nuk i kuptojnë teknologjitë moderne dhe përpiqen të tërheqin vëmendje përmes kësaj teme.
“Rumble” nuk është kompania e vetme amerikane me të cilën Qeveria po bisedon për investime të mundshme. Mickoski bëri të ditur se në Uashington janë zhvilluar bisedime edhe me Korporatën Financiare të SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar, të njohur si DFC, për financimin e disa projekteve strategjike.
Mes projekteve të diskutuara janë “Çebreni” dhe “Galishte”, si dhe investime të tjera në infrastrukturë dhe energjetikë. Sipas Mickoskit, bisedimet kanë përfshirë edhe investime në data-infrastrukturë, të cilat do të realizoheshin nga Qeveria, si dhe mundësinë e investimeve private amerikane në vend.
Kryeministri deklaroi se në Uashington është takuar me Caroline Wick, të cilën e përshkroi si përgjegjëse për zhvillimin dhe investimet globale në kuadër të DFC-së. Sipas tij, portofoli financiar i kësaj korporate amerikane arrin në rreth 200 miliardë dollarë.
Krahas ndërtimit të paralajmëruar të Data-Qendrës Kombëtare, Qeveria po shqyrton mundësitë për sigurimin e financimit të huaj dhe tërheqjen e investitorëve privatë për projekte infrastrukturore, energjetike dhe teknologjike. Megjithatë, kushtet konkrete, modeli i financimit dhe emrat e të gjitha kompanive të përfshira në bisedime ende nuk janë bërë publikë.