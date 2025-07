Mickoski: Qëllimi ynë është ta bëjmë Maqedoninë vend të mundësive ku mundi paguhet, ndërsa investimi ka kuptim

Investimi i ri i kompanisë turke “Çagataj Kabllo’ është edhe një themel i besimit ekonomik dhe sinjal i qartë se kur institucionet janë të përkushtuara, suksesi vjen pashmangshëm. Dita e sotme është edhe një konfirmim se po lëvizim para, deklaroi kryeministri Hristian Mickoski sot në vendosjen e gurthemelit të fabrikës së re të kësaj kompanie në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale në Shkup.

“Këta janë tregues që thonë gjënë më të rëndësishme se vendi është i qëndrueshëm, ekonomia aktive dhe se e ardhmja po ndërtohet sot. Jam i vetëdijshëm se qytetarët po përballen me vështirësi, jam i vetëdijshëm se nevojiten ndryshime të shpejta dhe konkrete dhe pikërisht për këtë arsye çdo ditë me gjithë energjinë që kemi, punojmë që këto ndryshime të ndodhin. Luftojmë për çdo vend të ri pune, për çdo denar më shumë në ekonominë e vendit, për çdo shans që mund të sjellë stabilitet në vend. Nuk presim investime, i kërkojmë, i mbështesim, i meritojmë. Nuk flasim për mundësi, por i hapim ato. Bëjmë thirrje për ndryshime dhe i realizojmë këto ndryshime”, theksoi Mickoski në fjalimin e tij.

Theksoi se ky është vetëm një nga shembujt e shumtë si krijohet rritje ekonomike jo me teori, por me objekte konkrete dhe se një fillim i tillë është i mirë jo vetëm për kompaninë, por edhe për bashkësinë lokale, ekonominë kombëtare dhe për çdo njeri të ri i cili dëshiron të mbetet në shtetin e vet.

“Qëllimi ynë është që ta bëjmë Maqedoninë vend të mundësive, vend në të cilin mundi paguhet, vend në të cilin investimi ka kuptim, vend në të cilin institucionet janë partnerë të biznesit, jo pengesë, por mbështetje”, nënvizoi Mickoski.

Theksoi se rezultatet e arritura tregojnë se Qeveria ka drejtim të qartë ekonomik.

“PBB-ja në tremujorin e parë të këtij viti u rrit me 3,2 përqind, megjithëse shumë vende brenda BE-së janë në recesion, investimet e huaja direkte vitin e kaluar arritën një nivel prej një miliard e 255 milionë eurosh, eksporti në pesë muajt e parë të këtij viti ishte 3,15 për qind më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa prodhimi industrial vetëm në maj shënoi rritje prej 9,4 për qind, që do të thotë se në dy muajt e parë të tremujorit të dytë (prill dhe maj) deficiti tregtar u zvogëlua me rreth 80 milionë dollarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar”, kujtoi Mickoski.

Kompania turke “Çagataj Kabllo” në ZZHTI Shkup vendosi gurthemel për ndërtimin e fabrikës së re me të cilën do të hapen 200 vende të punës me çka numri i përgjithshëm i të punësuarve në këtë kompani në vend do të jetë 500 persona. Investimi i përgjithshëm për fabrikën e re vlerësohet në rreth gjashtë milionë euro.

