Mickoski: Pranoj çdo ndërmjetësim, Evropa duhet të tregojë lidership

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski sot në një konferencë të përbashkët me Përfaqësuesen e Lartë të BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikat e Sigurisë, Kaja Kallas tha se angazhimi i vendit tonë mbetet i qartë “ne i përkasim Bashkimit Evropian”.

“Evropa duhet të tregojë lidership që do ta bëjë realitet diçka të vlefshme për qytetarët. Për të rivendosur besimin në idenë evropiane, veçanërisht tek të rinjtë. E them këtë jo vetëm si politikan, por edhe si profesor që punon me të rinjtë.

Le të tregojmë se Bashkimi Evropian nuk është i mbyllur, por për ne është një vizion i gjallë – një bashkësi vlerash, e hapur për ata që i jetojnë ato vlera”, tha Mickoski.

Mickoski thotë se është i gatshëm të diskutojë – në nivel bisedimesh dypalëshe ose në nivel marrëdhëniesh partneriteti në NATO, për të kapërcyer problemin me Bullgarinë për rrugën evropiane të Maqedonisë

Mickoski tregon se pranon çdo ndërmjetësim.

“Askush nuk duhet të ketë dilemë – ne duam një zgjidhje, por një zgjidhje dinjitoze dhe afatgjatë. Jemi të lodhur nga bllokadat e vazhdueshme në lidhje me çështjet dypalëshe. Na jepni një zgjidhje që do të jetë unike dhe na lini në shtëpi të bëjmë detyrat e shtëpisë, në mënyrë që të shohim se kush do të jetë udhëheqës dhe kush jo. Le ta gjykojnë të gjithë ata”, tha Mickoski në konferencën e përbashkët për shtyp me Kaja Kallas.

