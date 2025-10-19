Mickoski: Populli nuk zgjodhi parti, por drejtim dhe vlera
Në një konferencë për shtyp, kryeministri i vendit dhe lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski, theksoi se zgjedhjet e fundit nuk ishin vetëm për një parti, por për një drejtim të ri për Maqedoninë.
“Kemi premtuar fitore dhe tani kemi fituar – fitore e popullit të besuar. Sonte, Maqedonia nuk zgjodhi parti, por drejtim. Zgjedhën vlera dhe njerëz që besojnë në punë, jo vetëm në fjalë. Megjithatë, kjo fitore bindëse nuk është fundi i rrugëtimit tonë,” deklaroi Mickoski./SHENJA/