Mickoski: Populli nuk zgjodhi parti, por drejtim dhe vlera

Mickoski: Populli nuk zgjodhi parti, por drejtim dhe vlera

Në një konferencë për shtyp, kryeministri i vendit dhe lideri i VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski, theksoi se zgjedhjet e fundit nuk ishin vetëm për një parti, por për një drejtim të ri për Maqedoninë.

“Kemi premtuar fitore dhe tani kemi fituar – fitore e popullit të besuar. Sonte, Maqedonia nuk zgjodhi parti, por drejtim. Zgjedhën vlera dhe njerëz që besojnë në punë, jo vetëm në fjalë. Megjithatë, kjo fitore bindëse nuk është fundi i rrugëtimit tonë,” deklaroi Mickoski./SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kasami: Në Tetovë kemi fituar me mbi 4000 mijë vota diferencë, e fituam tërë Pollogun

Kasami: Në Tetovë kemi fituar me mbi 4000 mijë vota diferencë, e fituam tërë Pollogun

Në Dibër në raund të dytë kandidati i VLEN, Mela dhe kandidati i pavarur Imeri

Në Dibër në raund të dytë kandidati i VLEN, Mela dhe kandidati i pavarur Imeri

Arbër Ademi: Në nivel nacional kemi mbi 20 mijë vota më tepër se VLEN-i

Arbër Ademi: Në nivel nacional kemi mbi 20 mijë vota më tepër se VLEN-i

Bujar Osmani uron Izet Mexhitin për fitoren: Në politikë fjala e fundit u takon qytetarëve!

Bujar Osmani uron Izet Mexhitin për fitoren: Në politikë fjala e fundit u takon qytetarëve!

Daut Beqiri i VLEN-it: Fitore në Haraçinë, faleminderit popullit për besimin

Daut Beqiri i VLEN-it: Fitore në Haraçinë, faleminderit popullit për besimin

Mexhiti: Çair, ti e bëre! Fitorja është realitet, dhe historia u shkrua me emrin tënd

Mexhiti: Çair, ti e bëre! Fitorja është realitet, dhe historia u shkrua me emrin tënd