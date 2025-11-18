Mickoski: Politikanë dhe parti po përpiqen të ndërtojnë karrierë politike mbi rastin e Koçanit

Mickoski: Politikanë dhe parti po përpiqen të ndërtojnë karrierë politike mbi rastin e Koçanit

Ka disa parti politike që po përpiqen të ndërtojnë një karrierë politike mbi rastin e Koçanit, mbi vuajtjet e njerëzve që humbën të dashurit e tyre, theksoi kryeministri Hristijan Mickoski.

“Dhe kjo është arsyeja pse nuk mund të themi se nuk ka ndikim politik, sepse ata politikanë, ato parti politike po përpiqen ta abuzojnë këtë vuajtje, duke dërguar vazhdimisht mesazhe politike”, tha Mickoski.

Ndryshe nga ata, kryeministri shtoi: “Unë hesht gjatë gjithë kohës dhe i lë prokurorisë, gjykatave të ushtrojnë kompetencat që kanë, domethënë të kenë një gjykim të drejtë, të kenë një gjykim që do të zbulojë qartë se kush është fajtor, kush nuk është fajtor”.

Ai tha se grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së dhe koalicioni pranojnë propozimin e opozitës për të formuar një Komision Hetimor në Kuvend për rastin e Koçanit

