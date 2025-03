Mickoski: Po bëjmë gjithçka që të shpëtojmë sa më shumë jetë!

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski, sot në konferencë për shtyp tha se Qeveria po bënë gjithçka për të shpëtuar një jetë më shumë, nga të prekurit nga zjarri në Koçan.

“Disa gjëra thjesht duhen bërë, këtu nuk ka sfidë, nuk ka mohim, disa gjëra thjesht duhet të ndodhin nëse duam të shmangim efektet që do të na ndodhin në ditët në vijim. Ndaj ju kërkoj edhe një herë, e thamë dje dhe do ta përsëris sot, i lus të gjithë ata që ishin në afërsi të ngjarjes së tmerrshme, të kësaj tragjedie të tmerrshme, të telefonojnë një mjek, të kërkojnë një konsultë, pavarësisht nëse ndjejnë ndonjë problem apo jo. Për çdo gjë tjetër, si Qeveri, ne po bëjmë gjithçka që mundemi dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për të shpëtuar jetë njerëzish.

“Një falenderim i madh për mjekët, për ekipet mjekësore që po bëjnë përpjekje mbinjerëzore në momentet e para të tragjedisë së tmerrshme për të shpëtuar jetë njerëzish, në procesin e transportit, një pjesë e madhe e mbi 70.80 pacientëve ndodhen jashtë vendit, ndaj sot si Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme ashtu edhe Ministri i Shëndetësisë janë në Selanik dhe prej andej po shkojnë për disa pacientë në Sofia. Për një orë e gjysmë kemi seancën e qeverisë, do të konfirmojmë vendimin për mbulimin e shpenzimeve të 2 familjarëve për të shkuar atje ku po kujdesen pacientët, si dhe transportin dhe akomodimin”, tha Mickoski.

Ai theksoi se janë në kontakt me një numër të madh liderësh evropianë dhe botërorë dhe se shteti po merr ndihmë nga të gjitha anët.

