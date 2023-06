Mickoski për zgjedhjet i ka ofruar datat 24 shtator, 1 ose 8 tetor

Në takimin e liderëve me kryeministrin dhe liderin e LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickoski i ka ofruar 24 shtatorin, 1 ose 8 tetorin si data për zgjedhje të parakohshme parlamentare ose qeveri e gjerë, si dhe identitet mbrojtës dhe integrim të shpejtë në Bashkimin Evropian.

A është më e sigurt të kerë zgjedhje ose qeveri të gjerë me LSDM-në për procesin e ndryshimeve kushtetuese, Mickoski thotë se VMRO-DPMNE është “e gatshmë që një orë e më herët të ketë zgjedhje”.

“Por për fat të keq, ne nuk kemi 61 deputetë në Kuvend, me çka ai do të shpërbëhej”, tha Mickoski sonte në intervistën për TV Sitel.

Ai përsëriti se do të mbështesë ndryshime kushtetuese vetëm nëse kanë veprim të anuluar, gjegjësisht të hyjnë në fuqi kur vendi do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Në të kundërtën, tha Mickoski, VMRO-DPMNE “nuk ka ndërmend të mbështesë çfarëdo qoftë ndryshimi që do të nënkuptojnë pasiguri në procesin e negociatave”.

Në pyetjen nëse VMRO-DPMNE do t’i pranojë amendamentet kushtetuese në procedurë parlamentare kur t’i dërgojë Qeveria, ai u përgjigj se atëherë do të kërkojnë që BE-ja dhe SHBA-ja të jenë garantues.

“Ai propozim do të dorëzohet në zyrën e Bashkimit Evropian dhe SHBA-së dhe ata do të jenë garantues i atij procesi që Maqedonia do t’i zbatojë këto ndryshime kushtetuese në Kushtetutën e saj në ditën e ratifikimit të protokollit të aderimit nga vendet-anëtare të BE-së”, theksoi lideri i opozitës.

I pyetur se pse nuk do të ishin me BDI-në në një qeveri të gjerë dhe nëse bashkëpunimi me LSDM-në do të thotë se legjitimon politikat e partisë së Kovaçevskit, Mickoski u përgjigj se “LSDM-ja është qiramarrëse në Qeverinë e saj” dhe se “politikat në Qeveri de fakto i udhëheq BDI-ja”.

