Mickoski për takimin me Ahmetin: Do të ketë takim ndonjëherë!
Kryeministri Hristijan Mickoski sot para gazetarëve u pyet për takimin e përfolur me kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti.
Ai tha se do të ketë takim ndonjëherë, pa precizuar se kur mund të ndodh ky takim.
Mickoski, duke folur për bllokadën e transportuesve, tha se pret të arrihet një zgjidhje me BE-në.
“Që nga muaji shtator kjo çështje është në rend të ditës. Pres të arrihet një zgjedhje me autoritet e BE-së. Mbrëmë kam kërkuar në telefon kryetare e KE-së, mirëpo ajo ishte në udhëtim në Indi dhe pres që këto ditë të kounikojmë përsëri”, tha Mickoski.