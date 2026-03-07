Mickoski për prokurorin e ri publik: Javën e ardhshme presim të përfundojnë konsultimet dhe të dalim me emër konkret

Mickoski për prokurorin e ri publik: Javën e ardhshme presim të përfundojnë konsultimet dhe të dalim me emër konkret

Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi sot se këtë javë pritet të përfundojnë konsultimet dhe Qeveria të dalë me propozim për ndonjë emër për prokuror të ri publik të shtetit.

“Javën tjetër presim që konsultimet të përfundojnë dhe të dalim me një emër të propozuar që do ta dërgojmë në Kuvend”, tha Mickoski duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve pas vendosjes së gurthemelit të kampusit të ri të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA po përgatitet të dislokojë një aeroplanmbajtëse të tretë në rajon për sulme ndaj Iranit

SHBA po përgatitet të dislokojë një aeroplanmbajtëse të tretë në rajon për sulme ndaj Iranit

Sulmet ajrore izraelite lënë pas gjurmë shkatërrimi në lagjen Dahiyeh të Bejrutit

Sulmet ajrore izraelite lënë pas gjurmë shkatërrimi në lagjen Dahiyeh të Bejrutit

Të paktën 16 të vrarë dhe 35 të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në lindje të Libanit

Të paktën 16 të vrarë dhe 35 të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në lindje të Libanit

Rubio u thotë ministrave arabë se lufta me Iranin mund të zgjasë “edhe disa javë”

Rubio u thotë ministrave arabë se lufta me Iranin mund të zgjasë “edhe disa javë”

Toshkovski: Lufta kundër krimit dhe korrupsionit zhvillohet pa selektivitet

Toshkovski: Lufta kundër krimit dhe korrupsionit zhvillohet pa selektivitet

Nënshkruhet Marrëveshja për ndërtimin e parkingjeve në kompleksin e klinikave “Nëna Tereza”

Nënshkruhet Marrëveshja për ndërtimin e parkingjeve në kompleksin e klinikave “Nëna Tereza”