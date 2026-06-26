Mickoski për Ligjin për përfaqësim të drejtë: Procesi është plotësisht në përputhje me Kushtetutën
Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se zgjidhja e re ligjore për përfaqësim të drejtë është plotësisht në përputhje me Kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias.
Ai theksoi se me aktet nënligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa Qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit.
Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Mickoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tejkaluar funksionin e tij dhe se duhej të zëvendësohej me një model të ri për përfaqësim të drejtë.