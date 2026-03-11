Mickoski pas takimit me përfaqësuesit e marketeve: U dakorduam që të ketë çmime të drejta!
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, ka njoftuar se ka zhvilluar takim me përfaqësuesit e marketeve të mëdha. Ai pas takimit ka thënë se janë duke e ndjekur në mënyrë active situatën dhe se nuk do të lejojnë devijime apo përfitime të padrejta.
“Shteti nuk do të ndërhyjë në treg pa arsye. Por shteti gjithashtu nuk do të qëndrojë anash nëse krijohet presion real ndaj qytetarëve pa bazë objektive.
Me përfaqësuesit e marketeve u dakorduam se duhet të ketë çmime të drejta për produktet dhe se nuk duhet të ketë rritje të re të çmimeve.
Do të vazhdojmë ta monitorojmë situatën dhe të ndërhyjmë nëse është e nevojshme. Më i rëndësishëm është interesi i qytetarëve”, ka deklaruar Mickoski, raporton SHENJA.