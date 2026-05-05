Mickoski paralajmëron zgjedhje të reja parlamentare

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski sot ka paralajmëruar se shumë shpejt do të ketë zgjedhje parlamentare

“Lajmi i mirë është se shumë shpejt do të ketë zgjedhje. Pas atyre zgjedhjeve partia që ai udhëheq do të margjinalizohet. Dhe unë mendoj se ai dhe persona të ngjashëm si ai do të largohen nga politika dhe do të vijnë njerëz që e duan vendin”, tha Mickoski duke u përgjigjur në pyetjen se si e komentoni deklaratën e kryetari të LSDM-së, Venko Filipçe se Bullgaria nuk po konteston identitetin maqedonas por Kryeministri po shpik armiq artificialë.

Mickoski tha se i vjen keq që opozita përsëri filloi të gjunjëzohen ndaj interesave të vendeve të huaja në vend që të rijnë krah për krah me qeverinë në mbrojtje të interesave të vendit.

