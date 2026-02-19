Mickoski paralajmëron shkarkimin e Arsim Idrizit nëse nuk përdor gjuhën maqedonase
Kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi se drejtori i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve, Arsim Idrizi, mund të shkarkohet nëse në paraqitjet e tij publike nuk përdor edhe gjuhën maqedonase. Sipas tij, një situatë e tillë nuk duhet të përsëritet, shkruajnë mediat.
Duke komentuar rastin kur në ambientet e Kuvendit drejtori nuk foli në maqedonisht, Mickoski theksoi se ka biseduar për këtë çështje dhe pret që të mos ndodhë më.
“Nuk e di ku ka paralajmëruar Stoilkoviq…Shikoni, nëse konkretisht mendoni për atë moment ku në suaza të Kuvendit, drejtori nuk u drejtua në gjuhën maqedonase, unë kam folur dhe nuk pres që kjo të përsëritet. Nëse përsëritet, do të shkarkohet”- theksoi Mickoski.