Mickoski paralajmëron ndryshime të mëdha në parti dhe Qeveri

Gjatë konferencës së Unionit të Grave të VMRO-DPMNE-së, kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi ndryshime të mëdha në parti por edhe në qeveri.

Ai tha se ndryshimet do të nisin në fund të këtij viti, më së voni deri në fillim të vitit tjetër.

“Si kryetar i qeverisë, do ta sanksionojë çdo devijim. Do t’i shkarkojë të gjithë ata që do të na turpërojnë si strukturë dhe si njerëz. Shembullin për ndryshime duhet ta japim ne. Nga secili prej nesh varet se si dhe me çfarë intensiteti do të ndodhin ndryshimet. Për këtë, sot nga këtu paralajmëroj se menjëherë pas Kongresit të rregullt që do të mbahet në fund të këtij viti, më së voni në fillim të vitit të ardhshëm, do të ketë ndryshime të mëdha në parti dhe në qeveri”, deklaroi Mickoski.

MARKETING