Mickoski para investitorëve në Davos i prezantoi projektet “Ura e Boshkut” dhe “Çebren dhe Galishte”
Kryeministri Hristijan Mickoski, i cili po merr pjesë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, sonte përmes profilit të tij në Fejsbuk njoftoi se sot ka pasur një takim dypalësh me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnja dhe Hercegovinës, Borjana Krishto, dhe më pas ka zhvilluar shumë takime dypalëshe me kompani shumëkombëshe
“Duhet sërish t’i ristartojmë të gjitha ato projekte energjetike ndoshta të harruara në të kaluarën, si Çebren dhe Galishtë, ura e Boshkut dhe të tjerat, dhe ta ofrojmë potencialin për investime në burime të ripërtëritshme të energjisë për një numër të madh investitorësh, të cilët treguan interes të padiskutueshëm në diskutimet pas përfundimit të panelit”, deklaroi Mickoski.