Mickoski: Opozita kërkon shpëtim përmes sulmeve ndaj meje, tani po shpifin edhe për familjen time
“Kemi një opozitë që është e humbur në kënetën e saj politike dhe po përpiqet të gjejë një kashtë shpëtimi përmes sulmeve”, tha sonte kryeministri Hristijan Mickoski, duke komentuar akuzat e opozitës për përdorimin e avionit qeveritar.
Mickoski theksoi në Televizionin Kanal 5 se të gjithë ata që kishin nevojë dhe respektonin protokollin përdorën avionin qeveritar.
“Duhet të shkosh diku më shpejt dhe të kthehesh më shpejt sepse ke detyrime, dhe nga ana tjetër kemi një opozitë që është e humbur në kënetën e saj politike. Edhe një herë, ata po ndërhyjnë në familjen time pa asnjë faj të tyre. Familja ime ishte atje, unë iu bashkova atyre, në vend të tre qëndrova për katër ditë dhe u ktheva para tyre me shefin e sigurimit tim”, tha Mickoski në lidhje me udhëtimin me avionin qeveritar për në Split, duke treguar një fletë nga kërkesa e udhëtimit.