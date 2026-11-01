Mickoski numëron arsyet se përse humbën në Bërvenicë: Demografia, karta etnike dhe ndonjë “kalë Troje”
Kryeministri i Maqedonisë, Hristijan Mickoski ka reaguar pas humbjes së kandidatit të tyre në zgjedhjet lokale në Bërvenicë. Mickoski, tha se ata kanë dalë në garë me program zgjedhor dhe me koncept, ndërsa pala tjetër, sipas Mickoskit, ka shfrytëzuar mbështetjen demografike, kartën kombëtare dhe, siç thotë ai ndonjë “kalë Troje” për të tërhequr vota.
“Të vetëm kundër të gjithëve. Ne me program zgjedhor dhe koncept, ndërsa ata me mbështetjen e demografisë, kartën kombëtare dhe ndonjë “kalë Troje” për të tërhequr votat.
Megjithatë, rritja e numrit të votave nga raundi i parë është e qartë dhe e pastër, nga 3.000 në 4.200. Ndërsa në krahasim me zgjedhjet parlamentare, kemi një rritje prej 1.300 votash, por fatkeqësisht jo të mjaftueshme për një fitore të plotë.
Faleminderit të gjithë banorëve të Bërvenicës që votuan për ne, por edhe atyre që nuk votuan për ne. Të gjithë banorët e Bërvenicës do ta kenë mbështetjen e Qeverisë.
Një Bërvenicë për të gjithë është më shumë se një koncept, është mënyrë e të punuarit”, ka shkruar Mickoski, përcjell SHENJA.